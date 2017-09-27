Губернатор Киркука надеется, что Ирак продолжит выплачивать зарплату

КИРКУК (Ирак), 27 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Губернатор иракской провинции Киркук Наджмаддин Карим в интервью РИА Новости выразил надежду, что Багдад продолжит выплачивать заработную плату государственным служащим провинции.

Ранее парламент Ирака проголосовал за отставку всех курдских госслужащих и чиновников, участвовавших в понедельник в референдуме о независимости автономии Иракский Курдистан.

В среду премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади получил от парламента страны право на ввод войск в спорный нефтяной район провинции Киркук.

"Мы ожидаем, что зарплаты будут выплачиваться, так как наши отношения с Багдадом пока продолжаются, мы все еще иракская провинция. Прекращение выплат зарплат вызовет реакцию, которая ни в чьих интересах. Надеюсь, что это решение не будет принято", — заявил губернатор, являющийся одним из лидеров влиятельной партии курдской автономии "Патриотический союз Курдистана" (ПСК).

Жители иракского города Киркук, принадлежность которого стала в последнее время темой жарких споров между Багдадом и Эрбилем, в понедельник приняли участие в референдуме о независимости Иракского Курдистана.

Совет иракской провинции Киркук в конце августа проголосовал за включение ее территории в голосование о независимости Иракского Курдистана. Власти Ирака не признают легитимность референдума.

Провинция Киркук уже три года находится под контролем курдских военизированных формирований Пешмерга. За несколько дней до референдума курдские военные значительно усилили свое присутствие в окрестностях спорного города.

Ранее губернатор провинции Наджмаддин Карим заявил в интервью РИА Новости, что провинция Киркук является "жизненно важной, главной и основной" частью Иракского Курдистана и имеет право участвовать в референдуме, так как это решение принял местный совет.

В понедельник в автономии Иракский Курдистан состоялся референдум о независимости, его официальные итоги будут оглашены в четверг. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.