Губернатор Киркука надеется, что Ирак продолжит выплачивать зарплату

КИРКУК (Ирак), 27 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Губернатор иракской провинции Киркук Наджмаддин Карим в интервью РИА Новости выразил надежду, что Багдад продолжит выплачивать заработную плату государственным служащим провинции.
В среду премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади получил от парламента страны право на ввод войск в спорный нефтяной район провинции Киркук.
"Мы ожидаем, что зарплаты будут выплачиваться, так как наши отношения с Багдадом пока продолжаются, мы все еще иракская провинция. Прекращение выплат зарплат вызовет реакцию, которая ни в чьих интересах. Надеюсь, что это решение не будет принято", — заявил губернатор, являющийся одним из лидеров влиятельной партии курдской автономии "Патриотический союз Курдистана" (ПСК).
Совет иракской провинции Киркук в конце августа проголосовал за включение ее территории в голосование о независимости Иракского Курдистана. Власти Ирака не признают легитимность референдума.
Провинция Киркук уже три года находится под контролем курдских военизированных формирований Пешмерга. За несколько дней до референдума курдские военные значительно усилили свое присутствие в окрестностях спорного города.
В понедельник в автономии Иракский Курдистан состоялся референдум о независимости, его официальные итоги будут оглашены в четверг. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.