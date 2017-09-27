Глава Росавиации заявил, что число рейсов на Дальний Восток будет увеличено

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Авиакомпании РФ из-за ситуации с авиакомпании "ВИМ-Авиа" увеличат число рейсов на Дальний Восток, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

"Договорились с другими авиакомпаниями, что они увеличат частоты своих полетов на данном направлении", — сообщил Нерадько в среду, выступая в Госдуме.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпании пока продолжаются. Перевозка пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, решено перевести рейсы "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" во "Внуково".