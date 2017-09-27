Немецкий посол спрогнозировал будущее отношений Берлина и Москвы

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Отношения между Россией и Германией не изменятся в результате выборов в немецкий бундестаг, заявил посол ФРГ в Москве Рюдигер фон Фрич.

На встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым немецкий дипломат сообщил о высокой явке на выборах — она составила более 70%. Кроме того, по его словам, три четверти избирателей отдали свои голоса за партии "широкого демократического центра".

"Однако теперь в парламенте будут присутствовать и экстремистские партии. С ними нужно будет проводить очень интенсивную работу", — сказал посол.

Говоря о будущем диалога с Москвой, глава дипмиссии ФРГ подчеркнул, что "в германской политике по отношению к России не будет существенных изменений". Он добавил, что "нужно попытаться находить решения в тех сферах, где есть расхождения, посредством конструктивного диалога".

В Германии 24 сентября прошли выборы в бундестаг. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Необходимое для избрания канцлера и формирования правительства большинство — 355 депутатов. "Ямайка" — единственный приемлемый вариант правительственной коалиции, из ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демпартии — собирает 393 кресла.