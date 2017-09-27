Элькин: Израиль и РФ ведут эффективный диалог по ближневосточным вопросам

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Несмотря на различия в подходах по ближневосточной тематике, Израиль и Россия ведут открытый и эффективный диалог по всем вопросам, заявил министр по защите окружающей среды и делам Иерусалима Зеэв Элькин.

"Я благодарен за возможность этой встречи для обсуждения весьма непростой региональной ближневосточной тематики", — сказал Элькин на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам израильского министра, стороны намерены продолжить диалог после последней встречи между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Сочи в конце августа, на которой обсуждалось развитие ситуации в Сирии.

"Диалог, который существует между нашими странами в последние несколько лет, очень интенсивный по Ближнему Востоку и, на мой взгляд, очень эффективный. Мы не всегда во всем соглашаемся друг с другом, но что характеризует этот диалог — он открытый и мы не удивляем друг друга. Позиции сторон известны, это эффективно для понимания и вследствие этого правильного поведения в этой сложной ближневосточной проблематике", — заявил Элькин.

В ответ на это Лавров иронично отметил: "Перебирая в уме список стран-членов ООН, не нахожу, пожалуй, ни одну, с которой позиции как России, так и Израиля совпадали ли бы на 100%".