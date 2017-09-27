Косачев: российские парламентарии готовы к диалогу с коллегами из ФРГ

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские парламентарии готовы к активизации сотрудничества со своими немецкими коллегами, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в среду в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в РФ Рюдигером фон Фричем.

В ходе беседы Косачев отметил важность проведения в Германии парламентских выборов. "Будущая политика правительства, внешняя и внутренняя, будет зависеть от состава (правящей) коалиции в парламенте", — отметил сенатор.

По его словам, в России испытывают определенные ожидания, что будут подвижки в сторону улучшения двусторонних отношений, которые сейчас "заслуживают лучшего".

Он также подчеркнул, что российские парламентарии "готовы к тому, чтобы активизировать межпарламентские связи" с немецкими коллегами. По мнению Косачева, межпарламентское сотрудничество стало бы дополнительным элементом для развития двухсторонних отношений России и Германии.

В Германии 24 сентября прошли выборы в бундестаг. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Необходимое для избрания канцлера и формирования правительства большинство — 355 депутатов. "Ямайка" — единственный приемлемый вариант правительственной коалиции, из ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демпартии — собирает 393 кресла.