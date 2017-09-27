Курдистан заявил о готовности к мирным переговорам с Ираком

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Правительство Иракского Курдистана готово к мирным переговорам с правительством Ирака для разрешения разногласий, заявил представитель Демократической партии Иракского Курдистана в РФ Хошави Бабакр.

"Мы готовы на переговоры. С самого начала до референдума было объявлено о том, что этот процесс исключительно мирный. Угрозы с нашей стороны не было, были угрозы со стороны (премьера Ирака Хайдера) Абади", — сказал он журналистам на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"В дальнейшем мы, конечно, за то, чтобы сесть за стол переговоров, вести переговоры мирно, решать какие-то территориальные претензии, раздел природных ресурсов. Правительство Курдистана на это вполне готово", — добавил Бабакр.

Как сообщалось ранее, парламент Ирака подтвердил, что власти намерены преследовать курдских чиновников, ответственных за референдум, в том числе главу Курдистана Масуда Барзани. Парламент также поручил правительству не вступать в диалог с курдами до отмены итогов референдума о независимости Иракского Курдистана и вернуть под контроль нефтяные месторождения на севере страны в Киркуке и в спорных с курдами районах.

В минувший понедельник в автономии Иракский Курдистан состоялся референдум о независимости, его официальные итоги будут оглашены в четверг. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.