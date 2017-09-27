Курдистан заявил о готовности к мирным переговорам с Ираком

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Правительство Иракского Курдистана готово к мирным переговорам с правительством Ирака для разрешения разногласий, заявил представитель Демократической партии Иракского Курдистана в РФ Хошави Бабакр.
"В дальнейшем мы, конечно, за то, чтобы сесть за стол переговоров, вести переговоры мирно, решать какие-то территориальные претензии, раздел природных ресурсов. Правительство Курдистана на это вполне готово", — добавил Бабакр.
Как сообщалось ранее, парламент Ирака подтвердил, что власти намерены преследовать курдских чиновников, ответственных за референдум, в том числе главу Курдистана Масуда Барзани. Парламент также поручил правительству не вступать в диалог с курдами до отмены итогов референдума о независимости Иракского Курдистана и вернуть под контроль нефтяные месторождения на севере страны в Киркуке и в спорных с курдами районах.