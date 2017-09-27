В Генконсульстве РФ в Курдистане не знают о закрытии диппредставительств

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле

ЭРБИЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Генконсульству РФ в Эрбиле пока не известно о закрытии диппредставительств в Иракском Курдистане, заявил РИА Новости генконсул Виктор Симаков.

Ранее парламент Ирака призвал правительство страны вызвать послов тех стран, которые имеют представительства в Иракском Курдистане, чтобы закрыть их и перенести в другие провинции.

"Этого я не слышал, эту информацию мне надо будет проверить", — сказал Симаков. Он пояснил, что такие вопросы Багдад должен согласовывать с Москвой.

"Это длительный процесс, это в одночасье не закрывается. А если даже они примут решение о закрытии генконсульств, будет вопрос, а как нам (дипломатам) отсюда выбираться. Будут договариваться с кем-то из соседей, чтобы специально для дипломатов открыли коридор, чтобы мы смогли покинуть территорию Курдистана. Это все время", — добавил генконсул РФ.

В минувший понедельник в автономии Иракский Курдистан состоялся референдум о независимости, его официальные итоги будут оглашены в четверг. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.