Рябков назвал Хантсмана политическим тяжеловесом

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что изучил биографию кандидата на пост посла США в Москве Джона Хантсмана и считает его политическим тяжеловесом.

"Я много читал о нем, изучал его биографию, я думаю, что это в прямом смысле слова политический тяжеловес, дипломат, который имеет огромный опыт… Это очень, как я понимаю, влиятельный общественно-политический деятель в США", — сказал Рябков в эфире телеканала " Россия 24 ".

Он напомнил, что Хантсман ранее работал послом в КНР.

Президент США Дональд Трамп в середине июля внес кандидатуру Хантсмана на должность посла в России. После единогласного одобрения в комитете сената США по иностранным делам его кандидатура направлена на утверждение в сенат. Власти РФ уже дали предварительное согласие (агреман) на работу Хантсмана в Москве.

Джон Хантсман (Jon Huntsman) родился 26 марта 1960 года в городке Пало-Альто, штат Калифорния. Он уже был главой американской дипмиссии в Сингапуре и Китае. С 1989 по 1990 год Хантсман занимал пост заместителя помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США. В 2005–2009 годах — губернатор штата Юта.