Рябков назвал контрпродуктивными ограничения ЕС на сотрудничество с Россией

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Искусственные ограничения со стороны Евросоюза на сотрудничество с Россией контрпродуктивны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Искусственные самоограничения, которые под надуманным предлогом ЕС ввел на взаимодействие с Россией какое-то время назад, эти самоограничения контрпродуктивны", — сказал он журналистам.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. По мере сохранения санкций Запада Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.

Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>

