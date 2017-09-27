Путин надеется, что США и другие страны будут выполнять свои обязательства

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сен — РИА Новости. Россия ожидает, что Америка и другие страны будут выполнять все свои обязательства в рамках международных соглашений, заявил российский президент Владимир Путин.

"Что, честно говоря, звучит странновато. Но ладно, мы ожидаем, что США, как и другие страны, будут выполнять все свои обязательства в рамках международных соглашений", — подытожил он.

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО, 1993, действует с 1997) предполагает ликвидацию существующего химического оружия (наибольшие запасы были у России) и запрещает его производство впредь. Конвенция объединяет все страны мира, кроме шести африканских и азиатских государств (из близких к Европе это Египет и Израиль). За исполнением договора следит Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).