Парламент Ирака поручил вернуть под контроль Багдада нефть в Киркуке

БАГДАД, 27 сен — РИА Новости. Парламент Ирака поручил правительству вернуть под контроль Багдада нефтяные месторождения в спорных с курдами районах, в том числе в провинции Киркук.

"Правительство должно вернуть северные месторождения в Киркуке и спорных районах под надзор и контроль федерального министерства нефти и не допустить вторжения какой-либо партии, действующей в этих регионах", — говорится в документе, попавшем в распоряжение РИА Новости.

Как сообщалось ранее, парламент поручил премьеру Хайдеру аль-Абади направить войска в спорные районы Киркука.

В понедельник в автономном Иракском Курдистане прошел непризнанный Багдадом референдум о независимости, в том числе в районах, которые официально по конституции Ирака не входят в состав автономии, в частности, в нефтеносной провинции Киркук. Курды заняли районы в Киркуке в ходе борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*.

Официальные итоги референдума в Иракском Курдистане будут оглашены в четверг. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.

*Террористическая организация, запрещенная в России.