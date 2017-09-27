В ООН призвали Францию пересмотреть антитеррористическое законодательство

ЖЕНЕВА, 27 сен — РИА Новости. Эксперты ООН призывают Францию пересмотреть новое антитеррористическое законодательство, которое может привести к нарушению прав человека, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Совета ООН по правам человека в среду.

Документ подписали спецдокладчик по развитию и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Фьоннуала Ни Олан (Fionnuala Ní Aoláin) и спецдокладчик по ситуации с правозащитниками Мишель Фрост.

Эксперты призвали Париж учитывать свои обязательства в области прав человека при обсуждении нового законопроекта, который может изменить временные меры безопасности, выеденные в 2015 году, и установить постоянное чрезвычайное положение во Франции.

"Установление чрезвычайных положений в качестве нормы имеет серьезные последствия для целостности защиты прав человека во Франции как внутри, так и вне контекста борьбы с терроризмом", — заявила Ни Олан.

Новый законопроект, касающийся "Укрепления внутренней безопасности и борьбы с терроризмом", был одобрен Сенатом 18 июля 2017 года. Его обсуждение в Национальной Ассамблее началось во вторник. Эксперты ООН 22 сентября направили правительству Франции письмо, в котором указали на ряд положений законопроекта, которые могут повлиять на права свободы и безопасности, доступа к правосудию, свободы передвижения, мирного собрания, а также свободы вероисповедания.