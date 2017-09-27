Интенсивность взрывов на складах в Виннице снизилась в пять раз

Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (45)

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Интенсивность взрывов на складах боеприпасов в Винницкой области Украины снизилась в пять раз, территорию арсенала начали обследовать при помощи квадрокоптеров, сообщается на сайте областной госадминистрации.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел были эвакуированы попрядка 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания и прекратили движение транспорта в зоне ЧП. Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье "диверсия".

"За ночь и утро 27 сентября с Калиновки и соседних сел эвакуированы почти 26 тысяч жителей. Интенсивность взрывов снизилась в пять раз. Территорию военных складов начали обследовать с помощью квадрокоптеров. Эвакуированных расположили в пунктах приема, для них организовано питание и оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Местные власти обещают, что все поврежденное имущество будет восстановлено за бюджетные средства. "В пятницу депутаты Винницкого городского совета на очередной сессии рассмотрят вопрос о выделении Калиновскому городскому совету 5 миллионов гривен (около 200 тысяч долларов) на ликвидацию последствий взрывов. Сейчас ни одного случая мародерства не было зафиксировано — территории населенных пунктов патрулируют подразделения полиции, Нацгвардии и других формирований", — сообщили в областной госадминистрации.

Кабмин Украины на заседании в среду принял решение выделить из резервного фонда госбюджета 100 миллионов гривен (более 3,7 миллиона долларов) на ликвидацию последствий пожара на складе боеприпасов под Винницей.