Глава МВД обсудил с иранским коллегой борьбу с терроризмом и экстремизмом

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев обсудил с командующим силами охраны правопорядка Ирана Хосейном Аштари перспективы борьбы с экстремизмом, терроризмом и наркоугрозами, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, Колокольцев и его коллега провели двустороннюю встречу в Пекине.

"Глава МВД России, приветствуя иранского коллегу, выразил мнение, что регулярное проведение встреч на уровне руководства ведомств будет способствовать дальнейшему укреплению полицейского взаимодействия двух стран. Владимир Колокольцев подчеркнул, что подписание Программы совместных действий, подготовленной в целях реализации Соглашения о сотрудничестве между МВД России и МВД Исламской Республики Иран, придаст новый импульс нашей работе по ряду ключевых направлений", — сказала Волк.

Как добавила представитель МВД РФ, Колокольцев назвал перспективной возможность обмена практическим опытом и информацией с иранскими коллегами, особенно в области борьбы с терроризмом и экстремизмом. Также российский министр обсуждал с Аштари расширение сотрудничества в борьбе с наркоугрозой, в том числе с помощью спецопераций по перекрытию каналов контрабанды наркотиков.