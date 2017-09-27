На Украине рядом с горящими складами нашли неразорвавшиеся боеприпасы

Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (42)

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Два населенных пункта — Калиновка и Павловка, которые расположены вблизи горящих складов боеприпасов в Винницкой области Украины, серьезно пострадали от разрывов снарядов, на улицах обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы, передает украинский "Пятый канал".

Корреспондент телеканала передал с места событий, что во многих домах взрывной волной выбиты окна, порваны электропровода, на улицах обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы. При этом паники или особого беспокойства среди населения нет. Местные жители говорят, что оповещения или объявления об эвакуации не было.

"В 10.00 (совпадает с мск) начало то стрелять, то гореть. Я думаю: это праздник, свадьба какая-то. Но вижу что-то очень светло. Как я в окно глянул, а там горе уже", — рассказал житель Калиновки Анатолий в эфире телеканала.

Жители Павловки также говорят, что объявления об эвакуации не было. По данным корреспондента телеканала, это село пострадало значительно сильнее, поскольку находится всего в километре от складов боеприпасов. Но и здесь многие остались ночевать в домах.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "диверсия".