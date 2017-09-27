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На Украине рядом с горящими складами нашли неразорвавшиеся боеприпасы

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Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (42)
14:2727.09.2017
(обновлено: 14:37 27.09.2017)
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© AFP 2017 / Sergei SupinskyПожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AFP 2017 / Sergei Supinsky

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Два населенных пункта — Калиновка и Павловка, которые расположены вблизи горящих складов боеприпасов в Винницкой области Украины, серьезно пострадали от разрывов снарядов, на улицах обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы, передает украинский "Пятый канал".

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Под Винницей горит крупнейший арсенал страны: треть боеприпасов уничтожена
Корреспондент телеканала передал с места событий, что во многих домах взрывной волной выбиты окна, порваны электропровода, на улицах обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы. При этом паники или особого беспокойства среди населения нет. Местные жители говорят, что оповещения или объявления об эвакуации не было.

"В 10.00 (совпадает с мск) начало то стрелять, то гореть. Я думаю: это праздник, свадьба какая-то. Но вижу что-то очень светло. Как я в окно глянул, а там горе уже", — рассказал житель Калиновки Анатолий в эфире телеканала.

Жители Павловки также говорят, что объявления об эвакуации не было. По данным корреспондента телеканала, это село пострадало значительно сильнее, поскольку находится всего в километре от складов боеприпасов. Но и здесь многие остались ночевать в домах.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "диверсия".

Пожар и взрывы на складе боеприпасов под Винницей
© AP Photo / Efrem LukatskyПожар в Виннице начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы.Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Пожар в Виннице начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы.
© AFP 2017 / Sergei SupinskyУкраинские власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Украинские власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.
© AP Photo / Efrem LukatskyИз населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел были эвакуировали тысячи человек.Во время эвакуации населения в городе Калиновка в 20 км от места взрыва боеприпасов. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел были эвакуировали тысячи человек.
© AP Photo / Efrem LukatskyПо тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. На место направился глава Генштаба Украины.Солдаты украинской армии патрулируют улицу в городе Калиновка. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. На место направился глава Генштаба Украины.
© REUTERS / Gleb GaranichСМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".
© REUTERS / Yurii BasiukСлужба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "Диверсия".Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© REUTERS / Yurii Basiuk
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "Диверсия".
© AP Photo / Efrem LukatskyИз-за пожара в Виннице закрыли четыре школы, в них временно разместят эвакуированных людей.Во время эвакуации населения в городе Калиновка в 20 км от места взрыва боеприпасов. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Из-за пожара в Виннице закрыли четыре школы, в них временно разместят эвакуированных людей.
© AP Photo / Efrem LukatskyИз-за взрывов на складе был закрыт железнодорожный перегон Сосенка-Калиновка, свой маршрут изменили четырнадцать поездов.Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Из-за взрывов на складе был закрыт железнодорожный перегон Сосенка-Калиновка, свой маршрут изменили четырнадцать поездов.
© AP Photo / Efrem LukatskyПричины ЧП выясняются, но многие политики уже начали озвучивать свои версии. По мнению советника президента Украины Юрия Бирюкова, пожар могли устроить при помощи некого беспилотника.Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Причины ЧП выясняются, но многие политики уже начали озвучивать свои версии. По мнению советника президента Украины Юрия Бирюкова, пожар могли устроить при помощи некого беспилотника.
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