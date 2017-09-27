МЧС отправит в Донбасс очередную колонну с гуманитарной помощью

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (280)

Выбитые стекла в жилом доме в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка. Архивное фото

Выбитые стекла в жилом доме в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка. Архивное фото

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Очередная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса сформирована и готова к отправке, сообщили в пресс-службе ведомства.

"МЧС России завершило формирование 69-й гуманитарной колонны. Завтра автомобили покинут Донской спасательный центр МЧС России и отправятся в Донецкую и Луганскую области Украины", — сказал собеседник агентства.

Автомобили повезут жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарной помощи, в составе груза — детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество.

Колонна, как обычно, проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", где все автомобили пройдут таможенный досмотр и погранконтроль.

С августа 2014 года 68 колонн МЧС России успешно доставили в Донбасс уже более 70 тысяч тонн гуманитарных грузов, что позволило избежать гуманитарной катастрофы.