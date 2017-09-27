Рябков: у США нет доказательств нарушения Россией договора о РСМД

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. У США нет доказательств, подкрепляющих обвинения с их стороны в адрес России в нарушении ею Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия нарушала договоренности по нераспространению оружия массового поражения, договор о РСМД и предпринимала попытки ослабить независимость МАГАТЭ. В МИД РФ в свою очередь назвали эти обвинения голословными и отметили, что американцы не утруждают себя поиском доказательств.
Он подчеркнул, что "на чем, собственно эти обвинения основываются мы так и не знаем".
"Все, что нам на эту тему говорили по дипломатическим каналам, не позволяет прийти к выводу, что у американцев есть доказательства того, что они нам предъявляют", — подчеркнул дипломат.