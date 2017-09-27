Рябков: у США нет доказательств нарушения Россией договора о РСМД

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. У США нет доказательств, подкрепляющих обвинения с их стороны в адрес России в нарушении ею Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

США продолжат добиваться от России соблюдения договора о РСМД, готовят военные меры, которые заставят РФ соблюдать обязательства, заявил во вторник председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия нарушала договоренности по нераспространению оружия массового поражения, договор о РСМД и предпринимала попытки ослабить независимость МАГАТЭ. В МИД РФ в свою очередь назвали эти обвинения голословными и отметили, что американцы не утруждают себя поиском доказательств.

"Не новые обвинения. Они на протяжении нескольких лет озвучиваются за закрытыми дверями и публично. Мы, как и во многих других ситуациях в отношениях с США, имеем дело с утверждениями, с попытками поставить нас в положение оправдывающихся, при этом не предъявляя никакой "фактуры", которую можно было бы рассмотреть в качестве американского аргумента", — заявил Рябков журналистам.

Он подчеркнул, что "на чем, собственно эти обвинения основываются мы так и не знаем".

"Все, что нам на эту тему говорили по дипломатическим каналам, не позволяет прийти к выводу, что у американцев есть доказательства того, что они нам предъявляют", — подчеркнул дипломат.