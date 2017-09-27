В Рособоронэкспорте объяснили, почему взрываются военные склады на Украине

КЛИМОВСК (Подмосковье), 27 сен — РИА Новости. Взрывы на украинских оборонных заводах объясняются нехваткой у Киева средств на их утилизацию, заявил журналистам в среду заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Игорь Севастьянов.

Так он прокомментировал сообщения о начавшемся накануне пожаре на складах боеприпасов в Винницкой области. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания, движение всех видов транспорта прекращено в ряде населенных пунктов Винницкой области. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы.

"Денег на утилизацию не хватает. Не хочется, чтобы это повторилось в России", — сказал Севастьянов в ходе заседания пресс-клуба Рособоронэкспорта.

Это не первый пожар на военных складах на Украине за последнюю неделю. Ранее в Донецкой области на окраине села возле Мариуполя загорелся склад боеприпасов украинских силовиков, произошло несколько взрывов. Позже взрывы прекратились, из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. Пресс-служба Госслужбы по ЧС 23 сентября сообщила о ликвидации пожара.

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