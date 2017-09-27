Рябков: односторонних уступок России по договору об открытом небе не будет

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Договор об открытом небе необходимо сохранить, но никаких односторонних уступок со стороны Москвы не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, введение США ряда ограничений на полеты авиации РФ – "не партнёрский шаг".

"Мы считаем, что никаких односторонних преимуществ выполнение этого договора не даёт. Это обоюдовыгодный, нужный, полезный, ценный документ, который желательно сохранить. Но США вновь продемонстрировали этим своим действием, что они предпочитают идти по пути давления. Естественно, под давлением никакие нужные им решения не могут быть выработаны, и никаких односторонних уступок с нашей стороны тоже в принципе быть не может, это азы дипломатической деятельности", — заявил Рябков журналистам.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.