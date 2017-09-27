КИШИНЕВ, 27 сен — РИА Новости. Румыния намерена закупить у США 36 самолетов F-16, сообщил министр национальной обороны страны Михай Фифор.

Как сообщается на сайте министерства национальной обороны Румынии, в среду в португальском Монте-Реале состоится церемония передачи румынской стороне еще трех самолетов стандарта F-16 MLU 5.2R из 12 в рамках контракта, заключенного между правительствами Румынии и Португалии. По данным ведомства, получив эти аппараты, Бухарест завершает первую фазу по введению в работу многоцелевых самолетов F-16 Fighting Falcon.

"На следующей неделе завершаем эту программу с самолетами F16. Находимся в процессе обсуждения закупки 36 подобных аппаратов у США, а не у Португалии. Передал необходимые документы для того, чтобы ознакомиться с ценой закупки. Мы на начальном этапе этих переговоров и надеемся закупить 36 самолетов", — цитирует Фифора агентство Mediafax.

Что касается контракта, заключенного между правительствами Румынии и Португалии на сумму в 628 миллионов евро, то первые шесть самолетов Бухарест получил в сентябре 2016 года, а еще три — в декабре прошлого года.