КИШИНЕВ, 27 сен — РИА Новости. Румыния намерена закупить у США 36 самолетов F-16, сообщил министр национальной обороны страны Михай Фифор.
Как сообщается на сайте министерства национальной обороны Румынии, в среду в португальском Монте-Реале состоится церемония передачи румынской стороне еще трех самолетов стандарта F-16 MLU 5.2R из 12 в рамках контракта, заключенного между правительствами Румынии и Португалии. По данным ведомства, получив эти аппараты, Бухарест завершает первую фазу по введению в работу многоцелевых самолетов F-16 Fighting Falcon.
Что касается контракта, заключенного между правительствами Румынии и Португалии на сумму в 628 миллионов евро, то первые шесть самолетов Бухарест получил в сентябре 2016 года, а еще три — в декабре прошлого года.