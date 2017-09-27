БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Победа над "Исламским государством" (ИГ*, террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке принесет лишь временное облегчение, поскольку ее члены создадут новые террористические сети, заявила РИА Новости ведущий эксперт по терроризму Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева.

"Следует понимать, что даже окончательная победа над ИГ* принесет лишь временное облегчение, потому что определенное число участников этой террористической организации, скорее всего, станут основой будущих новых террористических сетей", — сказал собеседница агентства.

По ее словам, формирование таких сетей возможно, в частности, в Северной Африке, Афганистане, Пакистане, Ливии и Йемене.

"То, что можно сказать с достаточно четкой степенью определенности, — то, что для создания успешной международной террористической группировки необходима зона международного джихада, которая будет доступна для ближневосточных и африканских террористов", — сказала эксперт.

*Террористическая организация, запрещенная в России