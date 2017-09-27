Суд не предоставил время адвокату Януковича для согласования позиции защиты

Бывший президент Украины Виктор Янукович (на экране монитора), прибывший в Ростовский областной суд для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года, во время видеотрансляции на экране монитора в Святошинском районном суде Киева. Архивное фото

Бывший президент Украины Виктор Янукович (на экране монитора), прибывший в Ростовский областной суд для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года, во время видеотрансляции на экране монитора в Святошинском районном суде Киева. Архивное фото

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева отказал государственному адвокату экс-президента Украины Виктора Януковича Максиму Герасько в предоставлении ему дополнительного времени для согласования позиции со своим подзащитным, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее защита Януковича заявила о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам экс-президента, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". После этого Януковичу назначили бесплатного государственного адвоката Виталия Мишечка, однако он отказался от участия в процессе. Тогда госадвокатом по этому делу назначили Герасько. Госадвокат попросил суд объявить перерыв, поскольку ему необходимо согласовать позицию защиты с Януковичем.

"Суд считает, что у вас было достаточно времени для того, чтобы согласовать свою позицию с подзащитным", — сказал председательствующий в процессе судья Владислав Девятко, добавив, что ходатайство адвоката отклонено судом.

Вместе с тем адвокат заявил, что не успел ознакомиться с материалами дела, что нарушает права Януковича на защиту. По словам Герасько, такое нарушение в будущем может послужить причиной отмены судебного приговора. Он также заявил, что без согласования позиции с подзащитным невозможно продолжать исследовать материалы дела.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.