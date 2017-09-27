В Киеве продолжили рассмотрение дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в среду продолжил рассмотрение уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.
"Судебное заседание объявлено продолженным в том же составе судей", — сказал председательствующий по делу судья Владислав Девятко.
На заседание прибыли государственный адвокат Януковича Максим Герасько и прокуроры. Суд продолжил изучение доказательств вины Януковича, собранных гособвинением на этапе досудебного следствия.
Ранее защита Януковича заявила о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам экс-президента, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". После этого Януковичу назначили бесплатного государственного адвоката Виталия Мешечка, который вскоре отказался от участие в процессе, сославшись на его сложность. После этого Януковичу был назначен новый госадвокат, им стал Герасько.