В мексиканском городе Чиуауа неизвестные напали на реабилитационный центр

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли, еще восемь получили ранения в результате нападения на реабилитационный центр для наркозависимых в мексиканском городе Чиуауа, сообщает новостной портал Infobae со ссылкой на местную полицию.

"Вооруженная группа ворвалась в реабилитационный центр "Объединяя семьи", открыла огонь по тем, кто находился внутри, 14 человек погибли, еще восемь получили ранения", — цитирует портал заявление службы безопасности города.

По данным правоохранителей, нападавшие были вооружены автоматами. В момент атаки в здании центра находились 25 человек.

На данный момент на месте трагедии находятся сотрудники полиции. Правоохранители ведут поиск нападавших, которые, как предполагается, связаны с организованными преступными группировками.