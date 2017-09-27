Куба заявила о заинтересованности в продолжении диалога с США

МЕХИКО, 27 сен – РИА Новости. Куба подтвердила свою волю к продолжению двустороннего диалога с США на базе уважения и равенства, несмотря на серьезные противоречия между странами, говорится в опубликованном во вторник заявлении кубинского МИД.

Коммюнике выпущено по итогам встречи главы МИД Бруно Родригеса с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне. Главной темой встречи стал вопрос о необъясненных происшествиях с американскими дипломатами в Гаване. По последним данным госдепартамента, не менее 21 дипломата получили расстройство слуха, памяти, внимания, а также другие симптомы в результате неустановленного дистанционного воздействия.

"Правительство Кубы не предпринимало и никогда не предпримет атак любого характера против дипломатов. Также оно никогда не позволяло и не позволит, чтобы его территория использовалась третьими странами с этой целью", — говорится в заявлении ведомства.

Предварительные данные расследования, полученные кубинскими властями, говорят, что к настоящему времени нет свидетельств относительно причин и природы происхождения урона здоровью дипломатов, о котором заявила американская сторона, отмечается в сообщении МИД Кубы.

"Глава МИД заверил его (Тиллерсона), что расследование продолжается и что Куба очень заинтересована в его завершении, для чего совершенно необходимо эффективное сотрудничество с американскими властями", — говорится в коммюнике.

Ранее госдепартамент не исключал, что если инциденты не прекратятся, США могут поставить вопрос о закрытии посольства на Кубе, открытого в 2015 году по инициативе администрации Барака Обамы.