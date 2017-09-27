В Колумбии задержали десятки членов крупнейшей банды наркоторговцев

МЕХИКО, 27 сен – РИА Новости. Десятки членов одной из самых крупных банд Колумбии "Клан Залива", занимающейся наркоторговлей, были задержаны правоохранительными органами, сообщил во вторник президент страны Хуан Мануэль Сантос.

"Поздравляю полицию Колумбии с результатами операции "Одиссея" против "Клана Залива": 28 задержаний. Мы движемся вперед в деле борьбы с преступностью", — написал Сантос в своем микроблоге в Twitter.

Несколько дней назад силы безопасности Колумбии нанесли еще один мощный удар по этой преступной группировке, конфисковав у нее в департаменте Антиокия сразу семь тонн кокаина стоимостью 200 миллионов долларов. Наркотик был подготовлен к отправке в США через Центральную Америку.