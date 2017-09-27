Трамп расширил помощь Виргинским островам, пострадавшим от урагана "Ирма"

Готовятся к приближению урагана и на побережье США. Власти округа Майами-Дейд постановили эвакуировать жителей прибрежных районов в связи с приближением "Ирмы". "Указ об обязательной эвакуации действует для всех мобильных зданий, для всех домов в зоне A и B и частично для жителей зоны C", — говорится в сообщении. Эвакуации подлежат порядка 650 тысяч жителей округа. Организована эвакуация жителей побережья и в штате Джорджия.