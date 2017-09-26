ЖЕНЕВА, 26 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало Евросоюз продолжить переселение беженцев и после отведенного срока действия программы по переселению, формально завершившейся во вторник, заявили в УВКБ ООН.

"Несмотря на то что программа по переселению только частично достигла своих целей с 29 тысячами 144 переселенными, она доказала свою жизненную необходимость. Она облегчила гуманитарную ситуацию в Греции, частично сняла напряжение в Италии и улучшила жизни многих из тех, кто ищет защиты. Мы надеемся, что этот важный жест солидарности будет продолжен и после 26 сентября", — приводит УВКБ ООН слова европейского директора агентства Паскаль Моро.

По ее словам, программа по переселению должна действовать до тех пор, пока не будет создана более устойчивая и эффективная процедура.

В УВКБ ООН напомнили, что в сентябре 2015 года страны ЕС договорились за два года переселить 160 тысяч тех, кто ищет убежище, включая 106 тысяч беженцев, которые прибыли через Грецию и Италию, для облегчения бремени со стран, находящихся на южной границе Евросоюза. На 22 сентября 2017 года всего было переселено 47 тысяч 905 человек, включая 20,066 беженцев из Греции и 9,078 из Италии.