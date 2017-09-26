Полиция Лондона отпустила трех арестованных по делу о теракте в метро

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

ЛОНДОН, 26 сен — РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Лондона отпустила трех мужчин, арестованных по делу о теракте в метро Parsons Green, один задержанный остается под стражей, сообщил во вторник Скотланд-Ярд.

Из-под стражи отпущены трое мужчин, 20, 25 и 30 лет, которые были арестованы с 19 по 25 сентября, сообщает полиция, не называя имен. "Трое мужчин, арестованных детективами, расследующими теракт на Parsons Green, были выпущены сегодня во второй половине дня без дальнейших действий", — говорится в сообщении.

Таким образом, полиция освободила шестерых из семи ранее арестованных по делу о теракте. Под стражей остается 18-летний Ахмед Хассан, которому Магистратский суд Вестминстера 22 сентября предъявил обвинения в связи с терактом в лондонском метро.

Полиция также сообщает, что расследование по делу продолжается — идут обыски по одному из адресов в Кардифе. При этом следственные мероприятия в графстве Суррей, которые были начаты в субботу 16 сентября, завершены.

В утренний час пик 15 сентября на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Пострадали 30 человек, получившие не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.