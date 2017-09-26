Подозреваемый по делу о терактах в Париже хочет приехать на суд в Брюссель

БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Главный подозреваемый по делу о терактах в Париже Салах Абдеслам, которого бельгийские власти передали Франции, выразил желание присутствовать на процессе против него в Брюсселе, сообщил РИА Новости официальный представитель федеральной прокуратуры Бельгии Эрик Ван дер Сипт.

"Салах Абдеслам выразил желание присутствовать на процессе по его делу в Брюсселе. Он обвиняется в попытке убийства нескольких полицейских в террористическом контексте", — сказал Ван дер Сипт.

По его словам, у обвиняемого "есть право присутствовать на процессе по его делу". "Мы обсудим с французскими властями, как это организовать", — сообщил представитель прокуратуры.

Слушания запланированы на декабрь 2017 года.

Это дело касается перестрелки, произошедшей в ходе обысков 15 марта 2016 года в брюссельской коммуне Форе, когда бельгийские и французские полицейские проводили операцию по делу о терактах в Париже. Стражи порядка пытались войти в квартиру, когда находившиеся там люди открыли по ним стрельбу, ранив троих полицейских. По данным следствия, в момент обыска в квартире находились Салах Абдеслам и Амин Шукри (настоящее имя — Софиан Айари). Им удалось скрыться, но полиция задержала их 18 марта 2016 года в брюссельской коммуне Моленбек. Предполагается, что действия следственных органов, вышедших на след террористов, побудили брюссельскую ячейку ускорить исполнение терактов в столице Бельгии.

После экстрадиции из Бельгии во Францию 27 апреля Салах Абдеслам содержался в одиночной камере тюрьмы Флери-Мерожи (столичный регион) под круглосуточным видеонаблюдением.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.