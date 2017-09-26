Тиллерсон: США продолжат использовать дипломатию в решении вопроса КНДР

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Вашингтон будет продолжать использовать дипломатические подходы в решении вопроса с Северной Кореей, об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал в преддверии встречи с госсекретарем Ватикана Полом Галлахером.

"Мы будем продолжать использовать дипломатические подходы, и надеюсь, что этим способом мы решим это", — сказал Тиллерсон.

В понедельник глава МИД КНДР Ли Ен Хо заявил об объявлении войны со стороны США, что дает право Северной Корее сбивать боевые самолеты США вне северокорейского воздушного пространства. Белый дом назвал это заявление "абсурдным" и подчеркнул, что никакая страна не имеет права обстреливать самолеты или корабли другой страны в международном воздушном и водном пространстве.