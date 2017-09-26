Надежда Савченко попала в ДТП

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, сообщила, что попала в ДТП.

"Сегодня в 5 часов утра (время совпадает с мск — ред.) я с сестрой Савченко Верой и помощником народного депутата Проторченко Татьяной, когда ехали по трассе Н 14, въехали посреди дороги в ямы глубиной до капота легкового автомобиля. Мой помощник получила от удара травму головы с глубоким рассечением, я — ушиб грудной клетки и шейного позвонка. Не помогли даже ремни безопасности", — написала Савченко во вторник на своей странице в Facebook

Депутат отметила, что эта трасса является основной связующей дорогой между Кировоградской и Николаевской областями, при этом она находится в ужасном состоянии. "За полотном дороги уже давно никто не ухаживает, что является преступным упущением "Укравтодора" и правительства Украины", — возмутилась Савченко.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.