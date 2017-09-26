Экс-премьер Пакистана предстал перед судом по делу о коррупции

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен — РИА Новости. Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф во вторник предстал перед судом по делу о коррупции, сообщает издание Dawn.

Верховный суд Пакистана 28 июля постановил отстранить Шарифа от власти по итогам антикоррупционного расследования в отношении главы правительства и его семьи, начатого после публикации в 2016 году так называемого "панамского досье". В сентябре Национальное бюро учета и контроля согласно решению Верховного суда инициировало четыре уголовных дела – три в отношении Шарифа, его семьи и одно против министра финансов Исхака Дара. Никто из них не явился на первые слушания, состоявшиеся на прошлой неделе – все они находились в то время в Лондоне.

В понедельник из Лондона вернулся Исхак Дар и в тот же день предстал перед судом. Шариф вернулся позже в тот же день, но слушания по его делу были назначены на вторник. Само заседание продлилось всего несколько минут, суд засвидетельствовал явку Шарифа по повестке, назначив новое заседание на 2 октября, когда будут официально предъявлены обвинения. Суд также выдал ордеры на арест детей Шарифа Марьям, Хуссейна и Хасана, которые в очередной раз не явились на суд – они остались в Лондоне, где проходит лечение их мать Бегум Кулсум Шариф.

После заседания Шариф дал первую пресс-конференцию, на которой в очередной раз в завуалированной форме обвинил неназванных лиц в заговоре против него, подчеркивая, что его судебное преследование на самом деле не имеет отношения к антикоррупционной кампании, так как в его деле "они не нашли коррупции".

"Сегодня я предстал перед судом и я чист. Я верю, что Бог и народ Пакистана со мной, и я надеюсь, что где-то еще есть справедливость", — заявил Шариф.

По его словам, суд против него – это попытка наказать не только его, но и "всю страну, народ и грядущие поколения". "Они делают посмешище из прогрессивного Пакистана, находящегося на пути демократии. Я призываю, чтобы этой стране дали возможность развиваться в соответствии с конституцией. Если конституция дает людям право править, дайте им реализовать это право", — добавил он.

Шариф также обратил внимание на поддержку со стороны своих избирателей, назвав при этом эту поддержку "апелляцией". По его словам, у этой "апелляции" три этапа: первый состоялся во время митингов в поддержку Шарифа в августе, второй во время довыборов в парламент середине сентября, когда его супруга получила парламентский мандат, а третий будет в 2018 году, когда в стране пройдут всеобщие парламентские выборы.