Лавров обсудил с главой МИД Туркмении двусторонние контакты

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Архивное фото

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник обсудил по телефону с главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым календарь двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Телефонный разговор состоялся по инициативе туркменской стороны.

"Стороны обсудили ряд вопросов развития российско-туркменских отношений, сверили календарь двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях", — говорится сообщении.