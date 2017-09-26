У Сорбонны проходит протест студентов, недовольных политикой Макрона

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Несколько сотен недовольных экономической политикой президента Франции Эммануэля Макрона студентов принимают участие в акции протеста у Сорбонны, где должно состояться выступление главы государства, посвященное планам по реформированию Евросоюза, сообщает корреспондент телеканала BFMTV.

По данным телеканала, в акции протеста принимают участие от 200 до 300 человек. Демонстранты встречают главу государства барабанным боем и выкрикивают протестные лозунги.

Как сообщает корреспондент телеканала, у студентов есть "много поводов для недовольства президентом". В частности, студенты выступают против сокращения бюджетов университетов, отмены жилищных пособий, а также реформы труда.

На прошлой неделе Макрон подписал постановления по трудовой реформе. По словам президента, реформа предусматривают, в частности, прагматичные меры для малых и средних предприятий.

Макрон также утверждает, что изменения наделяют трудящихся и профсоюзные организации новыми правами. Однако поправки в законодательстве не получили поддержки лидеров ключевых профсоюзов.