Визит короля Саудовской Аравии в Россию состоится первых числах октября

ГОРКИ, 26 сен — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в РФ состоится в первых числах октября.

"В первых числах октября, это уже известно", — сказал заместитель министра МИД РФ.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что король Саудовской Аравии посетит Москву 4-7 октября. По его словам, запланирована встреча Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда с президентом РФ Владимиром Путиным, к подписанию готовится пакет документов.