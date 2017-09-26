В Кремле призывают четко соблюдать положения договора об открытом небе

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Необходимо четко соблюдать положения договора об открытом небе, любые претензии в рамках этого договора надо выдвигать в строгом соответствии с этим документом, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о планах США ограничить полеты военной авиации РФ.

Как сообщило ранее издание Wall Street Journal, американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над территорией США в рамках договора по открытому небу. По данным газеты, подготовка ограничений на полеты над территорией США стала ответом американских властей на "запрет Кремля на пролет над Калининградом". Как пишет издание, в рамках Договора по открытому небу дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров. "Россия же ввела "сублимит" в 500 километров над Калининградом", — добавляет издание.

Ранее в МИД РФ заявили, не считают обоснованными претензии США по договору об открытом небе, нужно искать компромисс. Там также добавили, что Москва не исключает ответных мер при ограничении США наблюдательных полетов России.

"Здесь вряд ли есть место для интерпретаций. Нужно четко следовать положениям договора об открытом небе. Любые претензии должны, скажем так, выдвигаться в строгом соответствии с этим договором, потому что у каждой из сторон есть обязательства в соответствии с упомянутым документом", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.