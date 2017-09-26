В Кремле призывают четко соблюдать положения договора об открытом небе

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Необходимо четко соблюдать положения договора об открытом небе, любые претензии в рамках этого договора надо выдвигать в строгом соответствии с этим документом, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о планах США ограничить полеты военной авиации РФ.
Как сообщило ранее издание Wall Street Journal, американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над территорией США в рамках договора по открытому небу. По данным газеты, подготовка ограничений на полеты над территорией США стала ответом американских властей на "запрет Кремля на пролет над Калининградом". Как пишет издание, в рамках Договора по открытому небу дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров. "Россия же ввела "сублимит" в 500 километров над Калининградом", — добавляет издание.
"Здесь вряд ли есть место для интерпретаций. Нужно четко следовать положениям договора об открытом небе. Любые претензии должны, скажем так, выдвигаться в строгом соответствии с этим договором, потому что у каждой из сторон есть обязательства в соответствии с упомянутым документом", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.