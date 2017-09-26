Песков назвал развитие сотрудничества России и Германии приоритетным

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Россия считает одним из приоритетов сотрудничество с Германией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил о состоявшемся телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель во вторник.

"Как мы уже неоднократно говорили, Германия – наш ведущий торгово-экономический партнер в Европе. Конечно, продолжение взаимовыгодного сотрудничества с ФРГ является одним из важных приоритетов для Москвы", — сказал Песков журналистам.