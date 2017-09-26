Песков прокомментировал пролет американских бомбардировщиков вблизи КНДР

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Необходимо избегать действий, которые могут привести к росту напряженности и отдаляют от возможности урегулирования ситуации на Корейском полуострове, они чреваты опасными последствиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что действия, которые способны привести к дальнейшему росту напряженности, крайне нежелательны, они не приближают нас к урегулированию проблемы Северной Кореи, а наоборот с каждым разом отдаляют нас от возможности урегулирования. И, конечно, они чреваты очень опасными последствиями",- сказал Песков журналистам, комментируя усиливающуюся военную риторику США в контексте северокорейской проблемы.

Песков подчеркнул, что по этому вопросу у российского лидера последовательная линия, неоднократно формулировавшаяся, "в том числе, и путем озвучивания призыва ко всем сторонам избегать подобных действий, которые могут спровоцировать дальнейший рост напряженности".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил личным заявлением, в котором высказал ответные угрозы Трампу. В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна, США также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.