Три человека пострадали при взрыве на грузино-российской границе

ТБИЛИСИ, 26 сен – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Число грузинских пограничников, пострадавших взрыве на грузино-российской границе, возросло до трех человек, сообщили во вторник в погранполиции страны.

Ранее в МВД заявили РИА Новости, что на границе Грузии с Дагестаном прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек, двое пострадали. По данным грузинских СМИ, предварительной причиной взрыва стало воспламенение газового баллона.

"Парни сидели в палатке около границы, у них была зажжена печь, а рядом стоял газовый баллон, который видимо прогрелся и взорвался. Один пограничник, который сидел рядом с баллоном, погиб. Остальные три человека пострадали", — заявил сотрудник погранполиции в эфире телекомпании "Рустави 2".

Руководитель ожогового центра университетской клиники Тбилиси Гуга Кашибадзе заявил журналистам, что два грузинских пограничника находятся в реанимационном отделении клиники с сильными ожогами, их состояние здоровья тяжелое.

Уголовное дело возбуждено по статье "нанесение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности" УК Грузии.