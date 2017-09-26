МИД ФРГ призывает все стороны в Курдистане воздержаться от эскалации

БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД ФРГ призывает все стороны в регионе Иракского Курдистана воздержаться от эскалации и односторонних шагов или мер по принуждению в вопросе о независимости, об этом заявил во вторник глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Призываем все стороны избегать любой эскалации и воздерживаться от односторонних шагов к независимости или мер по принуждению. Открытые вопросы между Эрбилем и Багдадом должны обсуждаться и решаться в диалоге", — цитирует Габриэля рассылка ведомства.

По словам министра, курдское региональное правительство и власти страны должны "умеренно воздействовать" на местных активистов. Общая борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) остается "высшим приоритетом", добавил он.