МИД: Россия выступает за дипломатическое урегулирование кризиса вокруг КНДР

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Москва подчеркивает важность политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг КНДР, заявил во вторник директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.
Он рассказал о дискуссии вокруг резолюции о применении гарантий МАГАТЭ в КНДР, которая прошла в рамках состоявшейся ранее генконференции МАГАТЭ в Вене.
"Были споры, довольно активные… была группа единомышленников, в основном западных, которая представила свой проект", — сказал Ульянов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, после долгих дискуссий "мы (РФ — ред.) сумели вычистить этот проект, он приобрел более приемлемый вид".
"Удалось даже усилить политическую составляющую документа, в том смысле, что в ней (резолюции — ред.), может быть и недостаточно, но все-таки подчеркивается важность политико-дипломатических усилий по урегулированию нынешней ситуации (вокруг КНДР)", — заявил дипломат.