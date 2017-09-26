МИД: Россия выступает за дипломатическое урегулирование кризиса вокруг КНДР

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Москва подчеркивает важность политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг КНДР, заявил во вторник директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Он рассказал о дискуссии вокруг резолюции о применении гарантий МАГАТЭ в КНДР, которая прошла в рамках состоявшейся ранее генконференции МАГАТЭ в Вене.

"Были споры, довольно активные… была группа единомышленников, в основном западных, которая представила свой проект", — сказал Ульянов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Ульянов отметил, что этот проект "выходил далеко за рамки компетенции агентства". "Каждый должен заниматься своим делом. Агентство имеет отношение к ядерным делам и не имеет никакого отношения к ракетам. И пытаться через МАГАТЭ высказывать неприятие ракетных пусков, которые осуществляет КНДР, — это не совсем уместно, непрофессионально, неправильно", — добавил Ульянов.

По его словам, после долгих дискуссий "мы (РФ — ред.) сумели вычистить этот проект, он приобрел более приемлемый вид".

"Удалось даже усилить политическую составляющую документа, в том смысле, что в ней (резолюции — ред.), может быть и недостаточно, но все-таки подчеркивается важность политико-дипломатических усилий по урегулированию нынешней ситуации (вокруг КНДР)", — заявил дипломат.