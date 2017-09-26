МИД призвал искать устраивающие Пхеньян гарантии безопасности

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Москва для решения проблемы КНДР призывает искать гарантии безопасности, устраивающие Пхеньян, заявил во вторник директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Почему Пхеньян все это делает? Я так понимаю, по одной простой причине: он беспокоится за свою безопасность. Они видели, что произошло с (ливийским лидером Муамаром — ред.) Каддафи, видят заявления о намерении разрушить иранскую ядерную сделку… и, наконец, эти масштабные маневры, которые проводятся рядом с берегами Северной Кореи… Северокорейцы, видимо, пришли к выводу, что самым надежным средством обеспечения безопасности для них является обладание ядерным оружием… Что в этой ситуации нужно делать? Наверное, искать какие-то устраивающие Пхеньян гарантии безопасности, а это можно сделать только дипломатическим путем", — сказал Ульянов.

"Наша принципиальная установка — добиться политического урегулирования",- добавил высокопоставленный российский дипломат.