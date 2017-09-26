Россия не видит перспектив признания КНДР ядерной державой

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Москва не видит перспектив признания КНДР ядерной державой со стороны международного сообщества, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"В основном, судя по произведенным взрывам, (Северная Корея — ред.) действительно обладает (ядерным оружием — ред.). Но это не значит, что международное сообщество признает ее в качестве официальной ядерной державы. Этого не произойдет", — заявил Ульянов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

