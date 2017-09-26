В МИД напомнили о недопустимости военного решения ситуации с КНДР

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Проблема КНДР не имеет военного решения, конфликт вызовет катастрофические последствия, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Мы исходим из того, что военного решения этот конфликт не имеет, потому что это связано с катастрофическими последствиями не только для Южной Кореи, но и для всего региона", — сказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Военный путь для нас исключен. Мы его не примем", — подчеркнул Ульянов.

По его словам, возможен только дипломатический выход из сложившейся ситуации. Он отметил, что доказательством этого тезиса является пример урегулирования вокруг иранской ядерной программы.

Подробнее о ракетной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>