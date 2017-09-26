В российском МИД раскритиковали США за давление на КНДР

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Однозначная ставка США на давление по отношению к КНДР — это путь в никуда, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Санкции не панацея, и то, что наши американские партнеры делают однозначную ставку исключительно на методы давления, прежде всего, санкционного, — это действительно путь в никуда, это означает, что они расписываются в собственной слабости", — сказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

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