Пушков заявил, что у Порошенко "девичья память"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что у президента Украины Петра Порошенко "девичья память", поскольку он не помнит, что, согласно пописанным им Минским соглашениям, Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

Ранее в интервью канадскому телеканалу CBC Порошенко заявил, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии на Украине, поскольку она является стороной конфликта.

"У Порошенко девичья память. Россия не является стороной в конфликте, что следует из Минских соглашений, которые он сам подписал. Неужто забыл?" — написал он в своем микроблоге в Twitter.

У Порошенко девичья память. Россия не является стороной в конфликте, что следует из Минских соглашений, к-ые он сам подписал. Неужто забыл? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 сентября 2017 г.

​

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.