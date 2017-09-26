Пушков заявил, что у Порошенко "девичья память"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что у президента Украины Петра Порошенко "девичья память", поскольку он не помнит, что, согласно пописанным им Минским соглашениям, Россия не является стороной конфликта в Донбассе.
"У Порошенко девичья память. Россия не является стороной в конфликте, что следует из Минских соглашений, которые он сам подписал. Неужто забыл?" — написал он в своем микроблоге в Twitter.
У Порошенко девичья память. Россия не является стороной в конфликте, что следует из Минских соглашений, к-ые он сам подписал. Неужто забыл?— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 сентября 2017 г.
Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.