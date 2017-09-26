Китай создаст международную академию в рамках поддержки Интерпола

ПЕКИН, 26 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай создаст международную академию правоохранительных органов и подготовит 20 тысяч сотрудников для развивающихся стран в рамках поддержки Интерпола, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия 86-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола.

"Правительство Китая создаст международную академию правоохранительных органов и подготовит 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов для развивающихся стран", — сказал Си Цзиньпин.

Кроме того, по его словам, в течение следующих пяти лет Китай усилит поддержку международным операциям Интерпола в борьбе с терроризмом, киберпреступностью и новыми видами организованной преступности, а также поддержит создание глобальной системы подготовки кадров Интерпола и подготовит пять тысяч сотрудников правоохранительных органов из развивающихся стран.

Как сообщил Си Цзиньпин, Китай также окажет помощь в строительстве и модернизации системы связи и лабораторий Интерпола для 100 развивающихся государств.

Работа 86-й сессии ГА Интерпола открылась во вторник утром в Пекине. Сессия ассамблеи продлится до 29 сентября.