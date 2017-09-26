Матвиенко назвала выборы десятого сентября "по-настоящему демократическими"

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала прошедшие в России 10 сентября выборы "по-настоящему демократическими", подчеркнув, что грубых нарушений удалось избежать благодаря изменениям в избирательном законодательстве.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.

Матвиенко считает, что изменения, которые были внесены в избирательное законодательство, в том числе и по инициативе сенаторов, оправдали себя. Среди поправок она назвала упрощение порядка назначения наблюдателей на избирательные участки, сбора подписей избирателей при выдвижении кандидата, отказ от открепительных удостоверений, расширение полномочий наблюдателей и представителей СМИ, увеличение количества избирательных участков и другие.

"Можно с уверенностью сказать, что во многом благодаря этим новациям грубых нарушений не было, выборы стали по-настоящему демократическими, прозрачными, честными", — сказала Матвиенко в интервью "Российской газете".