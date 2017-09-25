ЛОНДОН, 25 сен – РИА Новости, Мария Табак. Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что договоренность с Евросоюзом касательно "отступных" за выход Великобритании из объединения может быть достигнута только в контексте более широкой договоренности о партнерстве с ЕС.

"Что касается финансовых договоренностей, то мы не хотим, чтобы наши европейские партнеры волновались из-за того, что они должны будут платить больше, а получать меньше в течение оставшейся части текущего бюджетного плана в результате нашего решения покинуть ЕС. Британия будет соблюдать свои обязательства, пока мы являемся членом ЕС", — сказал Дэвис, выступая в понедельник с заявлением в Брюсселе, где сегодня начался очередной раунд переговоров по Brexit.

"Что касается будущих выплат, то решение по этому вопросу может быть принято только в контексте и в соответствии с нашим новым глубоким и особым партнерством с ЕС", — подчеркнул министр.

Брюссель настаивает на том, чтобы вопрос об "отступных" был урегулирован с самого начала.